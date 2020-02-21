“السيادي”: (700) قطعة أرض مملوكة لوزير ومسؤول سابقين

قال عضو مجلس السيادة نائب رئيس لجنة تفكيك النظام السابق محمد الفكي، إن السلطات الانتقالية شكلت (48) لجنة لإجتثاث نظام الإنقاذ، منها (13) لجنة تعمل في إطار تفكيك النظام السابق، واستعادة الأموال والعقارات المنهوبة، و(35) آخرى تتبع للنائب العام، تعمل في القضايا الكبرى.

وقال الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن لجنته استردت بعض العقارات في أحياء الخرطوم، ومعظم مقرات حزب المؤتمر الوطني المنحل، وأضاف: (وجدنا وزيراً يمتلك (400) عقار، ومسؤولاً آخر يمتلك (300) قطعة سكنية، وثالثاً لديه (100)، وتابع” (الأسبوع الماضي استرددنا (28) قطعة أرض وعقارات بحي كافوري، مسجلة باسم والد الرئيس المعزول.

وحول الأموال المنهوبة في الخارج، قال: هناك لجان تعمل على استرداد الأموال من الخارج، وكشف عن وجود أرصدة مالية ضخمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة تعقبها، لأنها تحول من مكان لآخر ومن بلد إلى آخر، كلما اقتربنا من كشفها، وقال الفكي إن فساد نظام الإنقاذ فاق التوقعات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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