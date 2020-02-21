والي كسلا وحاكم التقراي يبحثان قضايا الحدود

بحث والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن “محمود بابكر محمد همد” أمس (الخميس) مع حاكم إقليم التقراي الإثيوبي “قبري ميكال” بمدينة “مقلي” حاضرة الإقليم القضايا المتعلقة بتنمية وتطوير العلاقات الحدودية بين البلدين والإقليم .

وتناول الوالي المسائل المتعلقة بالنزاعات الحدودية وقضايا الاتجار بالبشر وتهريب البضائع والمخدرات والسرقات مع التأكيد على معالجة القضايا على مستوى الوحدات الإدارية والوصول إلى حلول ورفع المسائل التي يصعب معالجتها إلى ولاة الولايات وحاكم الإقليم لإيجاد حلول للقضايا العالقة.

وأوضح الوالي أن الغرض من اللقاء الوصول إلى تفاهمات في بعض الهموم والقضايا الاقتصادية والأمنية ووضع الحلول والترتيبات لها لينعم شعبا البلدين بالأمن والسلام ووجود حركة تجارية واقتصادية مستقرة.

وأشار إلى أن بعض الترتيبات تتعلق بالطرق بغية عدم توقف الحركة في فصل الخريف بين البلدين واستمرارية تبادل المنافع مع إقليم التقراي، لافتاً إلى التوجيه للمحليات والمحافظات المتاخمة للإقليم لعقد لقاءات دورية لبحث وحلحلة الكثير من الإشكاليات والتي قد تؤسس إلى عمل غير جيد للبلدين.

من جانبه، أوضح حاكم إقليم التقراي “قبري ميكال” أن اللقاء كان مثمراً وتطرق إلى العديد من القضايا خاصة المتعلقة بالحدود وكيفية معالجتها في إطار التعاون المشترك، مبيناً أن هنالك لقاءات ستعقد بين الطرفين للتفاكر حول ما هو مجدٍ للمنفعة العامة .

المجهر

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