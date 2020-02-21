متهمون يمتنعون عن استجوابهم بسبب تقييدهم بالأغلال داخل المحكمة

امتنع متهمون فى قضية اغتصاب سيدة وقتل زوجها في حي دار النعيم بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر عن الحضور إلى قاعة المحكمة أثناء ترحليهم من السجن العمومي ببورتسودان إلى قاعة المحكمة بمعهد الدفاع الجوي بولاية البحر الأحمر احتجاجاً منهم على تقييدهم بالأغلال. وكانت الجلسة مخصصة لاستجواب المتهمين بواسطة قاضي المحكمة “محي الدين علي بريمة” وكان قاضي المحكمة أمر بوضع القيود على أيدى المتهمين منذ ترحليهم إلى قاعة المحكمة، وأثناء حضور الجلسة وبعد أن احتج أحد المتهمين بشدة على طول أمد المحاكمة وانضم إليه الآخرون. وقام المتهمون بضرب سياج قفص الاتهام احتجاجاً على ذلك. وحسب قضية الاتهام أن المتهمين تم توقيفهم بعد التسلل إلى منزل سيدة بحي دار النعيم وقاموا بقتل زوجها واغتصابها.

السوداني

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