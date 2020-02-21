قرار جديد من مجلس الأمن تجاه السودان

قرر مجلس الأمن وفقا للقرار رقم 2508 الصادر فى منتصف الشهر الحالي تمديد ولاية فريق الخبراء حتى مارس 2021م. وصدر القرار بناءً على القرار المسبق رقم 1591 (2005) وظل هذا القرار يستند على التمديد السنوي من العام 2007 حتى العام 2018 بصورة متتالية لأن الحالة فى السودان لا زالت تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين فى المنطقة. وأعرب المجلس عن عزمه باستعراض التدابير المتعلقة بدارفور كما هو مشار إليه فى الفقرة 1 على ضوء تطور الوضع في أرض الواقع. بالإضافة إلى وضع نقاط مرجعية رئيسية واضحة ومحددة، قابلة للقياس يمكن أن يتخذها مجلس الأمن موجهاً يسترشد به في استعراض التدابير المفروضة على حكومة السودان على النحو المبين فى الفقرة 1. واستند قرار مجلس الأمن على ثلاثة أسس الأولى تتعلق بحالة السودان حيث أن الوضع لم يزل فيه تهديد أمني ويفتقد لعنصر السلام. والثاني التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان، ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي في يناير 2021م ويتضمن كل الاستنتاجات والتوصيات. والثالث وهو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما طلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم تقرير مرحلي في موعد أقصاه اغسطس 2020م. كما طالب فريق الخبراء تنوير المجلس بأية معلومات أو مستجدات كل ثلاثة أشهر سواء أن كانت تتعلق بسفر الفريق أو الفقرة 10 من القرار 1945 (2010). أو أي مواضيع ذات صلة بعمل فريق الخبراء.

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