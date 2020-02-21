الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوي استمرار درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بالانخفاض التدريجي في شمال ووسط وغرب البلاد، بينما ترتفع ارتفاعاً طفيفاً في بقية الأجزاء الأخرى “السبت” مع تأثر بعض المناطق من البلاد بالغبار المثار.

وذكر تقرير الهيئة اليومي عن حالة الطقس خلال الـ(48) ساعة المقبلة، أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت بمدينة القضارف وسجلت (38) درجة مئوية وأدناها بمدينة دنقلا وكانت (6) درجات، وأوضح أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت (28) درجة وأدناها (14) درجة مئوية.

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