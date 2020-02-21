حمدوك ملتزمون بتسهيل عمل منظمات العون الإنساني

جدد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك “الخميس” التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات العاملة في مجال العون الانساني حتى يتسنى لها القيام بمهامها على النحو المطلوب.

وأشاد حمدوك لدى لقائه بمكتبه بالمدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لإفريقيا باتريشا دانزي بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمر في السودان.

من جانبها أعربت باتريشا عن سعادتها بإتاحة حكومة السودان مساحة اكبر للعمل الإنساني مما يسهم في تقديم أكبر قدر من المساعدات وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان، مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم المساعدات لضحايا النزاعات بشكل مُرضٍ.

الصيحة

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