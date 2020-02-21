الحكومة تسدد ديون “بارجة” تركية تمد بورتسودان بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والتعدين عادل على إبراهيم إيفاء الحكومة بمديونية البارجة التركية التي تمد مدينة بورتسودان بالتيّار الكهربائي.

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية إن الحكومة اوفت بمديونية البارجة التركية للكهرباء في إطار الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والعالمي.

وعزا برمجة قطوعات الكهرباء خلال الأيام الماضية لخروج كهرباء البارجة التركية والتي تبلغ (150) ميغاواط بعد أن قامت ادارتها بقطع الكهرباء لبعض المطالبات المالية.

وبدأت البارجة التركية في تخفيض إمدادها الكهربائي خلال الأيام الماضية بعد أنّ بلغت مديونيتها على الحكومة 30 مليون دولار.

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