السودان يقدم مساعدات لقوات دفاع الجنوب

وصلت إلى مطار جوبا “الخميس” طائرة سودانية تحمل مساعدات ومعينات عسكرية بتوجيهات من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لقوات دفاع جنوب السودان وذلك في إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية سلام الجنوب.

وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك أحمد في تصريحات صحفية إن المساعدات تحوي على (٥٠) الف قطعة زي عسكري وصلت منها (١٥) ألف وستصل البقية تباعا وهي عبارة عن دعم للقوات الخاصة بحماية الشخصيات المهمة وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.

في السياق أشاد ممثل قوات دفاع جنوب السودن اللواء دينق كور بدعم البرهان، مبينا أن هذا الدعم سيسهم في توفير المعينات للقوات الخاصة ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين.

السوداني

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