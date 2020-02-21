التحالف السوداني وحركة مناوي يوقعان مذكرة تفاهم

وقع التحالف السوداني بقيادة خميس عبد الله أبكر وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي على مذكرة تفاهم حوت رؤية مشتركة تتعلق بالراهن السياسي.

واتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل الحفاظ على وحدة القوى الثورية، وقال القيادي بالتحالف السوداني بحر الدين كرامة في تصريحات صحفية إن الطرفين أمنا على قيام الملتقى الثوري والسياسي للعمل المشترك من أجل رؤى عملية لحل مشكلة دارفور، والتنسيق للاستفادة من مقدراتهما في العمل الموحد لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل تغيير وتطوير الثورة السودانية في اتجاه الديمقراطية.

الصيحة

شارك الموضوع :



