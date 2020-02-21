منتدى للأعمال بين روسياوالسودان بالخرطوم مارس المقبل

التقى المهندس هاشم صلاح مطر رئيس مجلس التسيير لاتحاد عام أصحاب العمل السوداني بمكتبه بسعادة ميكولاي ايفيرستوف رئيس الجانب الروسي بمجلس الأعمال الروسي السوداني حيث بحث اللقاء سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال بالبلدين عقب مرحلة التغيير التي شهدتها البلاد بما يعزز مصالح الشعبين.

وقال مطر فى تصريح لـ “سونا” إن اللقاء تناول مجمل علاقات التعاون بين رجال ومؤسسات قطاع الأعمال بالسودان وروسيا وضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الاتحاد والغرفة التجارية الصناعية لروسيا الاتحادية لانجاح فعاليات منتدى الأعمال “روسيا والسودان .. آفاق جديدة للتعاون” والمقام بالخرطوم علي هامش انعقاد أعمال الاجتماع السابع للجنة الحكومية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي خلال الفترة من 10 – 12 مارس المقبل بالخرطوم بمشاركة ممثلي قطاع الأعمال من البلدين لافتاً إلى الفعالية ستكون الأولى بين الجانبين عقب مرحلة التغيير التي شهدتها البلاد.

وأشار مطر إلى أن الاجتماع ناقش القضايا الرئيسية التي ستتناولها أعمال المنتدى فى مجالات التعاون المصرفي بين البلدين وإنشاء سلسلة عالية التقنية لشركات روسية سودانية والصادرات الروسية للسلع الاستراتيجية كالقمح والمنتجات النفطية والأسمدة والآليات الزراعية وقطع الغيار منوها إلى ان المنتدى سيشهد إستكمال تسمية الجانب السوداني بمجلس الأعمال السوداني الروسي وطرح مقترح لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والغرفة التجارية الصناعية بروسيا الاتحادية.

سونا

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