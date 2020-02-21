اعلامي يكشف فضيحة مدوية: 500 دولار لنشطاء فيسبوك لتلميع حكومة حمدوك

خطير جداً

وضعت سماعة الهاتف قبل قليل “مساء الجمعة” بعد اتصال مطول من أخ اعلامي بارز

أخبرني بكلام يشيب له الراس

بعد نزلت القائمة حقت دجاج الحرية والتغيير الطويلة دي بالاسامي المعروفة

قال لي انو هو كان ضمن القائمة واختارو هم بعناية حسب نشاط صفحاتهم والعدد الهائل الموجودين فيها من الناس قال لي الاتي

انو عقدوا معاهم كم اجتماع في البداية لتكوين جسم اعلامي ضخم لتلميع حكومة حمدوك

وبعد داك بقت في اتصالات من شخصيات في الحكومة مسؤوله من الجسم

انو كل صاحب صفحة كبيره يدو ٥٠٠ دولار في الشهر مقابل تنزل مناشير داعمة لحكومة قحت وبعد مرات بدوك مناشير جاهزة تنزلا بس

الشي الآخر في حالة جندت ثلاثين شخص يبقو تحت ادراتك وتديهم التوجيهات وترسل حساباتهم للزول المسئول من الجسم الفوق يدوك ٣ الف دولار في الشهر

تخيل

اتاري المعارك الدائرة كلها ونجاح الحكومة في الفيس بوك فقط

وشكراً حمدوك ما جات ساكت

جات مقابل التعريض الدولاري

وكلامن واحد دي حكومتنا ما بنسقطا نعصرها ونردمها بس إسقاط لا

تسقطا كيف يا العشاء ابو لبن الدولار ما بروح منك

هكذا يصنعون الرأي العام ويجملون القبيح من أجل دولارات

تدخل جيوبهم

زمان الناس عابت شغل جداد الكيزان

والان جداد دولاري

قروش البلد راحت في التعريض يا جدعان

الله لابارك فيكم ياخي

انتهي

الإعلامي

محمد احمد نقد الله

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