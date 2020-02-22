بالصور شاهد آخر ما كتبته الراحلة عبير ابو شيبة على حسابها بموقع فيسبوك

توفيت يوم الجمعة (عبير أبو شيبة) إبنة الإعلامى مراسل تلفزيون السودان بدولة قطر الأستاذ (عبد الرحمن أبو شيبة) وطليقة الفنان السوداني طه سليمان.

وبحسب متابعة محررة النيلين فإن أخر ما كتبته عبير على حسابها بموقع فيسبوك كان يوم الجمعة 14 فيراير 2020 الذي يصادف عيد الحب وكتبت ما يلي: – ونشرت معه الصور المرفقة

(السلام عليكم❤💙

مشتاقييين❤💙

Happy Valentine’s day💓💓💓💓💓💓💓💓

بابا الزول البقول لي يا ماما و يا أمي من أنا صغيره ، بابا العلمني المسؤليه و الربى و كبر بناتي معاي ، أبوي صحبي و حبيبي ، بناتي بقولي لي ما أبوك براك ،،، باسم و ضاحك و واقف مع القريب و البعيد ،، قلبه كبير شايل الدنيا كلها ،،، من ما فتحت عيني لقيته فاتح قلبه و بيته للناس .

ربنا يخليك و يديك قدر نيتك و يديك الصحه و العافيه و يكتب ليك الخير محل ما تقبل.

أنا بحبك💓💓💓💓💓💓💓

عيد حب سعيد💓💓💓💓💓💓

يا رب الدار بيك عامره❤💙💚💜💛

ويارب إنت دايماً بخير❤💙💚💜💛

عمرنا ما نتحرم منك❤💙💚💜💛

بابا حبيبي💓).

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

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