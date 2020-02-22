النائب العام يتسلم ملف (59) حاوية مواد أسمنتية ضارة

سلمت لجنة تقصي الحقائق بوزارة الري والسدود ملف (59) حاوية تحوى مواد أسمنتية ضارة تم ضبطها في ميناء بورتسودان للنائب العام تاج السر الحبر.

وأفادت مصادر، بأن المدير العام المكلف بوحدة السدود قد وجه بتكوين لجنة تقصي حقائق بشأن حاويات مواد أسمنتية ضارة بالمواطن حسب تقرير المعمل الجمركي بميناء بورتسودان استوردتها شركة أجنبية بطلب من وزارة الري إبان فترة النظام السابق لتشييد منازل للمتضررين من سدي “أعالي عطبرة وستيت”.

وبحسب صحيفة السوداني، أكدت المصادر أن الشركة قامت بتوريد مواد أسمنتية غير مطابقة للمواصفات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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