وزيرة الصحة بالنيل الأبيض: استقرار الإمداد الدوائي

قالت دكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بولاية النيل الأبيض إن الولاية تشهد إمدادا دوائيا مستقرا في جميع محلياتها، وأكدت لافينيا اهتمام وزارتها بالخدمات الصيدلانية و توزيع الكوادر الصيدلانية على كل مستشفيات الولاية وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة الدوائية بالصورة المميزة والمطلوبة.

وأبانت د.سارة في تصريح لــ ( سونا) أن الورش التي تعقدها الوزارة هذه الأيام تهدف في مجملها الى تعزيز ورفع الوعي الصحي لدى المجتمعات، مشيرة إلى أن الورش التدريبية استهدفت أولا لجان المقاومة لقدرتها وتأثيرها على المجتمع وذلك بحكم قربها منه .وأضافت سارة أن وزارة الصحة عقدت ورشة حول عمل التحوطات اللازمة لمجابهه فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في دولة الصين حيث استهدفت الورشة عددا من الكوادر الصحية والمعلمين وأفراد الشرطة للتعريف بالمرض وطرق انتشاره والوقاية منه.

وفيما يختص بعلاقة الوزارة بالمنظمات العاملة في المجال الصحي خاصة في معسكرات اللاجئين بمحلتي السلام والجبلين أوضحت أن هنالك علاقة تكامل وتعاون وتنسيق مشترك بين الطرفين مشيرة إلى أن المنظمات تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

سونا

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