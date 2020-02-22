وكالة السودان للأنباء تعتذر عن الخطأ غير المقصود الذى صاحب بث بيان حمدوك

تتقدم وكالة السودان للأنباء (سونا) بالاعتذار لمشتركيها وجمهورها الكريم عن الخطأ غير المقصود الذى صاحب بث بيان دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مساء امس الجمعه الموافق 21/2/2020، حول استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، حيث أخطأ فريقنا فى بث جملة وجهها السيد رئيس الوزراء لفريق التصوير كان ينبغى ازالتها (منتجتها) قبل البث.

و(سونا) اذ تكرر اعتذارها، تعد بالتحقيق الحازم فى الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه وتؤكد لجمهورها من المشاهدين والمتصفحين لمواقعها المختلفة على الانترنت ان مداخلاتهم وتعليقاتهم وآرائهم محل عناية وتقدير.

الخرطوم فى 22-2-2020م ( سونا) –

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