الشرطة: لم نستخدم أي سلاح ناري في مليونية (رد الجميل)

قطعت رئاسة قوات الشرطة بأنها لن ولم تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن في أحداث (الخميس) في مليونية “رد الجميل”، وقالت إنها أصدرت توجيهات واضحة وصريحة في هذا الشأن وأكدت أنه تم الالتزام بها بشكل صارم. واتهمت رئاسة قوات الشرطة في بيان لها تحصلت (اليوم التالي على نسخه منه، أمس (الجمعة)

مجموعات – وصفتها بالمحدودة والمُتفلته – قالت إنها استغلت المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر، وقامت بأعمال تعدي على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام، وأشارت إلى أنها اعتدت على قوات الشرطة بالحجارة، ما دعاها للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكشف البيان عن (60) حالة إصابة متفاوتة بين صفوف الشرطة، فضلاً عن اضرار جسيمة لمركباتها، وأشارت إلى أنها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات،

وقالت قوات الشرطة إنها مارست سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني وحرصاً على الوضع الأمني من الانفلات وإشاعة الفوضى، وأوضحت أنها استخدمت القدر المناسب من القوه وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها بموجب المواد (124و125) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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