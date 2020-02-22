البرهان يشيد بالسلام الذي تحقق بدولة جنوب السودان

أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالإنجاز الذي حققه طرفا النزاع بدولة جنوب السودان ووصولهم لاتفاق سلام وتكوين حكومة الوحدة الوطنية.

وقال – لدى مخاطبته السبت احتفال دولة الجنوب بتنفيذ بنود اتفاق السلام – إن الفخر والإعزاز يعم القارة الأفريقية، مهنئا الطرفين على إنجازهم لهذا التحدي الكبير، وزاد “نحن كنا قريبين منهم ونعرف كبر هذا التحدي”.

كما هنأ شعب جنوب السودان على صبره وتمسكه وعمله الدؤوب وتضحياته من أجل الوصول لهذا اليوم ، شاكراً دولة الجنوب – حكومة ومعارضة – لاتخاذهم القرار الشجاع قائلا “إنهم فتحوا لنا الطريق حتى نسير على نفس دربهم ونحن على نفس الدرب والنهج سائرون”.

وأكد رئيس مجلس السيادة إيمانهم بأن السلام يحتاج إلى تضحيات وشجاعة وإرادة قوية وأن طرفي النزاع في دولة الجنوب امتلكوا تلك الصفات؛ لذلك حققوا السلام.

وأشار البرهان الى أن الخطوات المقبلة لاتقل أهمية عن سابقتها، مبينا أن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى وحدة الصف والتعاون حتى تنجز مهامها ، كما تحتاج إلى الدعم والمساندة من أصدقاء جنوب السودان ، مؤكدا أنهم في منظمة الإيقاد سيبذلون قصارى جهدهم لاستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.

ودعا البرهان المجتمع الدولي وكل الدول الداعمة والمانحة لرفع العقوبات التي فرضت على جنوب السودان وعلى بعض القادة بجنوب السودان وأضاف قائلا ” نحن في السودان نعلم حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها شعب جنوب السودان ليصل لهذا اليوم” مشيرا الى أن شعب جنوب السودان مكمل للشعب السوداني ويربطهم مصير مشترك وأن استكمال السلام بجنوب السودان هو بداية لتحقيق السلام في السودان.

وتشير سونا الى أن الاحتفال بتنفيذ بنود اتفاق السلام شهد صدور قرارات بتعيين كل من رياك مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية ، وكل من تعبان دينق – جميس واني – وربيكا دمبيور – نوابا للرئيس، وتم أداؤهم القسم بمشاركة كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء يوغندا ونائب رئيس جنوب افريقيا والمبعوثين الخاصين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي السلك الدبلوماسي بدولة جنوب السودان.

جوبا 22-2-2020م (موفد سونا)

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