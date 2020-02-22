سلفاكير يشيد بجهود السودان لتحقيق السلام ببلاده

اشاد الفريق أول سلفاكير ميارديت بالدور الإيجابي الذي ظل السودان يقوم به حتى تحقق السلام بالجنوب، مؤكدا حرصهم على دعم ورعاية مفاوضات السلام التي تجري الان بجوبا الي ان يتحقق السلام بالسودان، لافتا الي ان استقرار السودان هو استقرار لجنوب السودان وسينعكس السلام في البلدين على القارة آلافريقية كافة،

وهنأ سلفاكير شعبه بالسلام ودعاهم للوحدة والتسامح والمصالحة الوطنية بين كل مكونات وقبائل جنوب السودان، ودعا اللاجئين للعودة إلي وطنهم للمساهمة في مسيرة البناء والتعمير وطمأنهم بأن السلام قد عم كل أرجاء الجنوب، الي ذلك أدى زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار ، اليمين الدستورية، نائباً أول لرئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وجرت يوم السبت مراسم تأدية القسم بحضور رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الأوغندي و نائب رئيس جنوب أفريقيا ومبعوث من دولة كينيا.

والمبعوثين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وَممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي دولة جنوب السودان، واعرب مشار في كلمته عقب أداء القسم عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا لدعمهم ومساهمته الفعالة في مسيرة سلام جنوب السودان.

كما أدى اليمين الدستورية أيضا ثلاثة نواب آخرين هم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، بالإضافة إلى زوجة الرئيس الراحل جون قرنق، ربيكا نياندينق دمبيور.

وظل منصب النائب الرابع للرئيس شاغرا لخلافات في مسار التفاوض مع إحدى المجموعات المسلحة في البلاد.

وبحسب القرارات التي أصدرها رئيس جنوب السودان، احتفظ كل من توت قلواك بمنصبه مستشارا للأمن القومي ومييك دينق أيي كوزير بمكتب سلفاكير.

ومن ضمن القرارات إقالة الحكومة الانتقالية بالكامل.

ووقّع سلفاكير ومشار وجماعات المعارضة في أغسطس من العام الماضي اتفاق سلام بالخرطوم أنهى نزاعا استمر 5 سنوات.

واتفق فرقاء جنوب السودان، في نوفمبر الماضي، على تمديد موعد إعلان الحكومة الانتقالية 100 يوم.

وكان الطرفان قد وقعا اتفاق سلام في سبتمبر 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.

جوبا: ٢٢-٢-٢٠٢٠م (موفد سونا)

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