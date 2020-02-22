فيديو.. اعترافات جديدة للشاعرة داليا الياس: اعتز بصداقة الرجال وابني يصفني بالمستهترة

قدمت الكاتبة الصحفية والشاعرة داليا الياس اعترافات جديدة عن حياتها الخاصة أبرزها أنها تتمتع بصداقات كبيرة ومحترمة مع العنصر الرجالي حيث قالت :(اعترف بانو صداقات الرجال اجدى والنسوان مرات طبعهن بغلب عليهن وفى كتير من الأحيان تعود المرأة لتكون العدو الأول للمرأة لكن الرجل دائماً إذا أخلص في صداقته ونواياه وكانت خوتو خوة نضيفة تأكدي تماماً انو حيقدم ليك الكتير صراحة).

وقالت الياس وهي تدلي باعترافاتها بأنها شخصية ضعيفة عكس ما تبدو عليه قائلة:(انا بعترف ليك الآن من خلال هذه الحلقة المميزة والمختلفة في محاورها انو أنا ضعيفة جداً بس ما عندي خيارات) ومن جهة أخرى كشفت داليا الياس عن سعادتها بالصداقة التي تربطها بإبنها الأكبر حمودي متناولة بعض الطرائف بينهما حيث ذكرت: (حمودي بالذات اكتر المواقف الطريفة معاهو بدأ يقول لي يا حجة ) مضيفة بأنه أصبح يمازحها عندما تتأخر عن العودة للمنزل ويصفها بأنها مستهترة حيث قالت:( انا لما اتأخر في مناسبة طوالي يرفع التلفون حجة انتي وين انتي ما ملتزمة أنتي زولة مستهترة ارجعي البيت سريع).

الخرطوم (كوش نيوز)

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