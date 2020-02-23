الحكومة: تشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية بملايين الدولارات

كشفت الحكومة عن خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان عبر دولة أجنبية بمبلغ 250 مليون دولار، وأعلنت عن تنافس خمس دول لتشغيل ميناء بورتسودان، وأكدت أن التشغيل تم منحه لدولة أوربية لم تسمها.

وأعلنت الأمين العام للاستثمار وتنمية القطاع الخاص د. هبة محمد علي، خلال “ورشة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام” تشكيل لجنة من “4” وزراء للنظر في أمر الميناء.

وقالت د. هبة بحسب صحيفة السوداني، أن الميناء له موقع استراتيجي ولا يستقيم أن يكون رهيناً لدولة لها غرض سياسي لسنوات طويلة، وأقرت هبة بان الميناء أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حالياً.

الخرطوم (كوش نيوز)

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