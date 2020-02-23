السودان يتغيب عن اجتماعات إفريقية بشأن “كورونا”

تغيب السودان عن اجتماع لوزراء الصحة الأفارقة والذي عقد بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا صباح أمس، لبحث ترتيبات مواجهة وباء فيروس “كورونا”.

وعلمت مصادر، أن الاجتماع الذي دعا له الإتحاد الإفريقي للنظر في إحتياجات الدول الإفريقية والدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد لمواجهة فيروس “كورونا” الذي بات يشكل تهديداً صارخاً لكل دول العالم شارك فيه كل وزراء الصحة الأفارقة إما بالحضور الشخصي أو إيفاد ممثلين للدولة عدا السودان والذي ظل مقعده شاغراً حيث تغيب حتى ممثل السفارة هناك.

يذكر بحسب صحيفة السوداني، أن السودان عاجز حتى الآن عن إخلاء السودانيين من مدينة ووهان الصينية معقل وباء “كورونا”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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