مسؤول بالمالية: الخدمة المدنية تعمل بـ(10%) فقط من طاقتها

هاجم مدير السلع الإستراتيجية بوزارة المالية، علي خليفة عسكوري، سيسات النظام البائد في الخدمة المدنية وإتهمها بتدميرها وإضعافها، وأوضح عسكوري خلال مخاطبته ورشة عمل “الشراكة بين القطاع العام والخاص” امس، أن الخدمة المدنية في بعض الوحدات الحكومية تعمل بـ “10%” فقط من طاقتها.

وأشار إلى أن الهدف من تكسير الخدمة المدنية هو إضعاف الجهات الأخرى من الجيش والشرطة لخلق نوع من الفوضى وبيئة مواتية للفساد. ونوه بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الذهب منذ العام 2010 بدأ يظهر كمورد للدولة في ظل عدم وجود أي جهة مسؤولة منه في وزارة المالية. وأضاف “لا توجد له أي إدارة معروفة ووزارة المالية ليست لها سياسة تجاه هذا القطاع والآن تسعى الوزارة تأسيس إدارة، ولكن السياسة الرسمية للدولة تجاه هذا القطاع غير واضحة المعالم.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



