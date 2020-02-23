السودان… قافلة إنسانية لمتضرري معسكر “كريندنق” بدارفور

نظمت اللجنة العليا لإدارة أزمة معسكر”كريندنق للنازحين” بولاية غرب دارفور السودانية، قافلة إنسانية لضحابا المعسكر تضم مواد إيواء ومواد غذائية وأدوية وأطباء وكوادر طبية.

وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا أحمد إسحاق في تصريح لوكالة الأنباء السودانية “سونا” اليوم الأحد، ” إن القافلة تم إعدادها بجهد شعبي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة إلى جانب الخيرين وأبناء الولاية بالداخل والخارج”.

وأوضح أحمد إسحاق أن “الاحصائيات تشير إلى أن الذين قتلوا في حوادث معسكر كريندنق حوالي (65) شخصا، توفى 42 منهم أثناء تلقي العلاج في مستشفيات مدينة الجنينة، فيما بلغ أعداد الجرحى حوالي (88) جريحا تم ترحيلهم إلى العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج وأغلبهم تماثلوا للشفاء وأن هناك (101) تلقوا العلاج بمدينة الجنينة”.

وأضاف أن عدد المسجلين رسمياً بالمعسكر (16) ألف أسرة وتبقى حوالي (47,700) أسرة، موزعة على (36) مقر حكومي مابين مدرسة ومرفق حكومي.

وأشار المتحدث إلى أن المطلوب هو إخراج هؤلاء النازحين من هذه المقرات التي لا تتوفر فيها مقومات الحياة وإعادتهم إلى معسكر كريندنق بعد إعادة تأهيله.

واتفقت الحكومة السودانية الانتقالية والوساطة الجنوبية، في وقت سابق على ضرورة مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور أمام المحكمة.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، عقد وفدا الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، اليوم في فندق بالم أفريكا في جوبا، بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.

سبوتنيك

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