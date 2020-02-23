البرهان يعود للبلاد

عاد إلى البلاد اليوم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بعد زيارة لدولة جنوب السودان استغرقت يومين. وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسئولين بالدولة.

وأكد السفير جمال الدين الشيخ مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية في تصريحات صحفية أن زيارة البرهان لدولة جنوب السودان والتي استغرقت يومين كانت ناجحة ومثلت دفعة جديدة وقوية للسلام هناك وللسودان الذي يترأس منظمة الإيقاد في دورتها الحالية وكأحد الضامنين للاتفاق مع أوغندا، مبيناً أن البرهان بذل جهودا ومساعي حميدة مع المعارضة الجنوبية حتى تم التوافق على اختيار حسين عبد الباقي كنائب خامس لرئيس الجمهورية. وكان شغل المنصب مثار خلاف بين مجموعة المعارضة، منوهاً إلى أن عبد الباقي أدى القسم أمام الرئيس سلفاكير والفريق أول عبد الفتاح البرهان.

واضاف الشيخ أن البرهان ألقى كلمة في الاحتفالات هنأ فيها شعب وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي والإقليمي وقادة منظمة الإيقاد على إنجاز السلام، مؤكداً وقوف السودان مع أشقائه في الجنوب ودعم منظمة الإيقاد لسلام الجنوب حتى يتم تشكيل جميع هياكل السلطة هناك في مستوياتها المختلفة بشقيها التنفيذي والتشريعي.

سونا

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