هاري وميغان: “ملكي” ليست ملك الملكة

قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إنهما لن يستخدما مجددا كلمة “ملكي” في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا، مشددين على أن الملكة إليزابيث لا تملك كلمة “ملكي”.

واتفق الزوجان، الشهر الماضي، مع الملكة إليزابيث (جدة هاري) على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي “لدور تقدمي جديد” يأملان بتمويل نفسيهما من خلاله.

ونقل موقع “فوكس نيوز” عن المتحدثة باسم الزوجين قولها “لن يستخدم الزوجين كلمة ملكي أو ساسكس رويال مستقبلا، وذلك لما تفرضه قواعد معينة في حكومة المملكة المتحدة”.

وفي منشور مفصل على موقعهما الرسمي، أكد الزوجان ما جاء على لسان المتحدثة بهما، مشيرين إلى أن الملكة إليزابيث لا تملك كلمة “ملكي”.

وأضافا “رغم أن الملكة ومكتب مجلس الوزراء لا يملكان أي وصاية على كلمة ملكي في الخارج، إلا أننا لا نعتزم استخدام هذا اللقب مجددا سواء داخل أو خارج المملكة المتحدة، وذلك بعد ربيع 2020، أي بعد تنحينا رسميا عن العائلة المالكة”.

ويأتي هذا التوضيح، بعدما ذكر مصدر ملكي، في وقت سابق، أن العائلة الملكية تناقش منع الزوجين من استخدام “ملكي”، مشيرا إلى أن المناقشات لا تزال جارية.

والأسبوع الماضي، أعلن الأمير هاري وميغان أنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس.

ويعيش هاري وميغان وابنهما الرضيع آرتشي، في كندا الآن، حيث يبدآن حياتهما المستقلة ماديا.

سكاي نيوز

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