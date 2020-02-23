هاري وميغان: “ملكي” ليست ملك الملكة

قال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إنهما لن يستخدما مجددا كلمة “ملكي” في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا، مشددين على أن الملكة إليزابيث لا تملك كلمة “ملكي”.
واتفق الزوجان، الشهر الماضي، مع الملكة إليزابيث (جدة هاري) على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي “لدور تقدمي جديد” يأملان بتمويل نفسيهما من خلاله.
ونقل موقع “فوكس نيوز” عن المتحدثة باسم الزوجين قولها “لن يستخدم الزوجين كلمة ملكي أو ساسكس رويال مستقبلا، وذلك لما تفرضه قواعد معينة في حكومة المملكة المتحدة”.
وفي منشور مفصل على موقعهما الرسمي، أكد الزوجان ما جاء على لسان المتحدثة بهما، مشيرين إلى أن الملكة إليزابيث لا تملك كلمة “ملكي”.
وأضافا “رغم أن الملكة ومكتب مجلس الوزراء لا يملكان أي وصاية على كلمة ملكي في الخارج، إلا أننا لا نعتزم استخدام هذا اللقب مجددا سواء داخل أو خارج المملكة المتحدة، وذلك بعد ربيع 2020، أي بعد تنحينا رسميا عن العائلة المالكة”.
ويأتي هذا التوضيح، بعدما ذكر مصدر ملكي، في وقت سابق، أن العائلة الملكية تناقش منع الزوجين من استخدام “ملكي”، مشيرا إلى أن المناقشات لا تزال جارية.
والأسبوع الماضي، أعلن الأمير هاري وميغان أنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس.
ويعيش هاري وميغان وابنهما الرضيع آرتشي، في كندا الآن، حيث يبدآن حياتهما المستقلة ماديا.
سكاي نيوز
1 تعليق
اتحاد منظمات المجتمع السوداني بمصر يدعو للفرقة والشتات ، وينتهج الشعارات الرنانه الكاذبة ، لتمرير انشطته الهدامه
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مصر اخت بلادي بها مكونات جالية سودانية عريقة ممتدة من سنوات طويلة وعدت الجيل التالت سيمتهم الهدوء وحب الوطن غير مبالين بالتحزب والسياسة ومشاكلها وفي السنوات الاخيرة امتزج السودانيين الذين حضرو حديثا لمصر سواء للظروف السياسية او الاقتصادية وأحيانا مصاحبة اولادهم للتعليم او العلاج
ولان السودانيين اجتماعيين بطبعهم
اتلخبطت مكونات الجالية مابين المكون الحديث والقديم المقيم .
وبدات المنافسة والغير شريفة وهنا مربط الفرس
مشاكل مشاكل واتهامات وفرقة وشتات .
مثال ماحدث مؤخرا وتابعناه على الميديا .
حقيقة افزعني مارايت وما سمعت ودا اللي خلانى اكتب واوجه سؤالى
معقولة قادة كيان ذي المنظمات دا يكون مكتبه التنفيذى بهذا المستوى الفكري الداعى لليأس.
رسالتى الاولى للكيان اتحاد المنظمات روقو وهدو من روعكم شوية وبلاها الاتهامات وكدي تعالو وروني وين عملكم اللي عنوانه يحمل مسؤوليه كبيرة
ملتقى الشباب السلام
وينو الشباب المستهدف ماشفت لي صورة بالغلط فيها شباب بتناقش او بيعطى رؤية في صلب الموضوع
كله رقيص وغنا ونساء ورجال على المسرح كانه تدشين البوم غناءى او عرس جماعي و نسيتو المضمون والرسالة .
تاني حاجة مشيتو للناس في بيوتها وقطعتو الفيافى عشان تقدمو عمل .وينو العمل وينو الهدف وينا التوصيات وكمان وينو السلام عنوان شغلكم الاساسي مشيتو لناس هادية ماسمعنا حاجة عن مشاكلها وجيتو قلبتو الدنيا عليهم في خطوة متهوره فيها عدم احترام للقضية وعدم احترام للناس والمتلقى والمتابعين .
تالت حاجة جيتو تنبذو بي بياناتكم الناس وتحاولو تشوهو صورهم عشان ماكانو معاكم .او اختلفو معاكم في الراي .
حراام عليكم والله .بستنزفو اعصاب الناس ووقتهم
روقو
مرفق صورة منكم انتو زاتو .صورتوها وشيرتوها براكم تدل على انه العمل القمتو بيهو غير المضمون اللى قديتو بيه الناس في شعاراتكم .
والشباب ضاع في النص
والسلام اتبدل بحرب ضروس بينكم وبين مجلس الجالية .
عفوا لاتمثلوني