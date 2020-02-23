ابشر يؤكد دعمه واهتمامه بالمركز القومي لتصنيع الجلود

أكد دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية دعمه واهتمامه بالمركز القومي لتحسين الجلود وحل العقبات والمشاكل التي تواجه عمله.

وتعرف الوزير – خلال زيارته التفقدية للمركز بالمنطقة الصناعية بامدرمان اليوم؛ ولقائه بالعاملين – تعرف على عمل ومهام المركز والمشاكل والمعوقات التى تواجهه، ووعد بحلها.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في الاستفادة من الجلود وتحسين جودتها.

من ناحيتها أكدت دكتورة رقية عثمان مديرة المركز أن المركز أنشئ في العام 1947م بهدف الاستفادة من الجلود السودانية التي لها ميزات نسبية في تنوعها ( أبقار/ ضان/ ماعز ابل).

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) قامت بتدريب عدد كبير من العاملين كمرشدين وفنيين لتحسين الجلود، مؤكدة أن صادر الجلود يعتبر رقم 2 من صادرات الثروة الحيوانية ، ورقم واحد بالنسبة للصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 35 مليون دولار في العام ، منوهة لأهمية المركز في جودة وتحسين الجلود والاستفادة من القيمة المضافة بتصنيعها، وأشارت الى الدورات التدريبية التي نفذها المركز بالتعاون مع اليونيدو للعاملين بالمسالخ بالمركز والولايات للحفاظ على الثروة القومية للجلود ؛ إضافة لحملات جمع جلود الأضاحي وتبصير المواطنين بأهمية الجلود في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضحت الدكتورة رقية الصعوبات والمشاكل التي تواجه المركز خاصة مال التسيير والعربات، وطالبت بسن اللوائح والقوانين لتطوير قطاع الجلود.

سونا

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