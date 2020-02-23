“الادخار “يمول (٥٠)تراكتور لمزارعين وجمعيات زراعية بالدمازين

مول مصرف الادخار فرع الدمازين المزارعين لشراء (٥٠) تراكتور زراعي، وتم تسليم المجموعة الأولى أمس الأول للمستفيدين بولاية النيل الأزرق من المزارعين والجمعيات التعاونية الإنتاجية.

وأكد مدير فرع مصرف الادخار بالدمازين الأستاذ محمد دوكة أحمد استعداد المصرف لتوفير التمويل المصرفي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال على هامش مشاركة المصرف في معرض الدمازين التجاري الثالث إن للمصرف شراكات فاعلة مع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين في منطقة النيل الأزرق بالإضافة إلى شراكاته مع الشركات الزراعية الكبرى، الأمر الذي مكن المصرف من تنفيذ الكثير من التمويلات للمزارعين والجمعيات التعاونية الإنتاجية بالمنطقة.

وأشار دوكة إلى أن المصرف يتبع شروط تمويل ميسرة لتقديم التمويل للشرائح المستهدفة عبر فروعه الـ ٦٦ بكافة ولايات البلاد دعما للاقتصاد القومي.

ومن جانبه، أكد فيصل مدني مدير العلامة التجارية بشركة دال للزراعة المبتكرة ( دياك) التي وفرت التراكتورات أن علاقة الشركة ومصرف الادخار تصب في اتجاه تنمية وتطوير القطاع الزراعي ، وقال إن همومنا مشتركة، مضيفا أن هناك الكثير من الجمعيات التعاونية الزراعية ترغب في تمويلات للحصول على آليات زراعية.

سونا

شارك الموضوع :



