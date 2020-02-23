دورة تدريبية في الشراء والتعاقد بولاية الخرطوم

خاطب الأستاذ آدم عوض الله؛ المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بولاية الخرطوم اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة افتتاح الدورة التدريبية في الشراء والتعاقد والتي ينظمها مركز الدراسات الاقتصادية والمالية والحوسبة الالكترونية بالوزارة بالتنسيق مع أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية الاتحادية بحضور مدير إدارة الشراء والتعاقد، ومدير الأكاديمية الاتحادية ومدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة المالية بالولاية.

ورحب الأستاذ آدم عوض الله؛ بالمتدربين في افتتاح الدورة، مشيدا بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة المالية الاتحادية واختيارها لولاية الخرطوم كأول ولاية لتنفيذ البرامج التدريبية الممولة اتحاديا، مشيرا الى منح كافة الصلاحيات وفق اللوائح والقوانين لإدارة الشراء والتعاقد لتسخير كافة الإمكانات لتدريب العاملين ، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات وضرورة التطبيق العملي لمخرجاتها على واقع العمل وصولا لتجويد الأداء.

وأشارت الأستاذة سامية الريح مدير الشراء والتعاقب بالمالية الاتحادية – خلال مخاطبتها المتدربين إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار تنفيذ خطة العام 2020م ، كما أكدت الأستاذة عواطف علي أحمد رئيس الاكاديمية بالمالية الاتحادية؛ أن هذه الدورة التدريبية تأتي وفق خطة الشراء والتعاقد وموجهات الحكومة الانتقالية ، مشيدة بالتعاون والتواصل مع وزارة المالية ولاية الخرطوم.

من جانبه؛ أضاف الأستاذ عبد الله أبكر نائب مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة المالية ولاية الخرطوم؛ أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية بين المركز والولايات.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تضم 50 متدربا من الإدارة العامة للشراء والتعاقد و إدارة التنمية بوزارة المالية ولاية الخرطوم، وتستمر لمدة خمسة أيام .

سونا

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