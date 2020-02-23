مدير محمية الدندر يؤكد تسهيل عمل فريق سونا

قال العميد شرطة محمد علي محمود مدير شرطة محمية الدندر الاتحادية ان كافة امكانيات المحمية تسخر لخدمة فريق وكالة السودان للانباء وذلك حتي تكلل مهمتها بالنجاح والتي تسهم في عكس دور المحمية في دعم الاقتصاد بالاضافة الي عكس الجوانب السياحية التي تمتع بها المحمية .

جاء ذلك لدي استقباله اليوم بمباني رئاسة شرطة محمية الدندر وفد وكالة السودان للانباء ، مشيرا الي ان الاعلام له دور هام في عكس مختلف الانشطة خاصة وإن مناشط الحياة البرية تحتاج الي ان تصل الي العالم عبر الاعلام.

من جانبه قال رئيس وفد وكالة السودان للانباء الاستاذ عماد الدين محمد الامين ان مهمة الوفد تتمثل في عكس انشطة المحمية وتوصيل رسالة العالم بأن محمية الدندر تمثل احد الاماكن السياحية الطبيعية التي يذخر بها السودان وان المحمية طبيعية وبها حيوانات نادرة وهي تمثل منتجع للسياحة ورؤية الحيوانات النادرة لكلالسياح القادمين الي السودان.

واشاد عماد بجهود ادارة الحياة البرية بالخرطوم والدندر لدورهم الهام في تسهيل عمل فريق سونا ، حيث يستمر عمل الفريق لمدة اسبوع يتم خلاله اجراء حوارات ومقابلات واستطلاعات بالاضافة الي انتاج فلم وثائقي عن المحمية وتعتبر هذه الرحلة هي الاولي لوكالة السودان للانباء في محمية الدندر.

سونا

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