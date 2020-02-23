تاور يبحث التحديات التي تواجه شركات النقل

بحث البروفيسور صديق تاور؛ عضو مجلس السيادة الانتقالي المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات النقل والبصات السفرية في أداء مهامها ورسالتها الوطنية.

وقال السيد خالد حسين أحمد عضو وفد أصحاب الشركات السودانية للبصات السفرية ، – في تصريح صحفي عقب لقاء الوفد عضو مجلس السيادة ، بالقصر الجمهوري اليوم – إن اللقاء تطرق لكافة التحديات التي تواجه البصات السفرية والرؤى المستقبلية لمعالجة تلك التحديات.

وأعلن حسين عن تنظيم ورشة لمناقشة كافة القضايا المتصلة بالبصات السفرية بهدف الوصول لحلول ومعالجات ناجعة.

وأعرب السيد خالد حسين عن أمله في أن تشهد البلاد خلال الفترة الانتقالية معالجة لكل هموم وقضايا الوطن ، تعزيزا لمسيرة السلام والتنمية.

سونا

شارك الموضوع :



