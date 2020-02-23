وكيل الخارجية يلتقي بمدير مكتب مفوض اللاجئين

التقى الصديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية بمكتبه اليوم الاحد بالسيدة نوريكو يوشيدا مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالبلاد.

و أشاد الوكيل بمستوى العلاقات والتعاون بين السودان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في عددٍ من الملفات الخاصة ومنها تقديم الخدمات للاجئين، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين .ودعا مفوضية اللاجئين للتوسع في برامج دعم المجتمعات المستضيفة ودعم جهود السلطات المعنية في مسائل الإحصاء المتعلق بفئات اللاجئين، وبناء القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا اللاجئين.

كما أشادت السيدة المفوض السامي بخبرة السودان ونهجه الكريم في التعاون مع اللاجئين.

ورحَّب الوكيل بالزيارة التي سيقوم بها المفوض السامي لشؤون اللاجئين للبلاد في مارس القادم.

الجدير بالذِكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال توفير الحماية والخدمات للاجئين. ويحتفظ السودان بعلاقات عملٍ طويلةٍ مع المفوضية ترجع إلى أكثر من خمسين عاماً مضت، حيث تمَّ إنشاء مكتب المفوضية في الخرطوم في العام 1968.والسودان طرف في الاتفاقيات الأساسية للاجئين مثل اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967، كما صادق على عددٍ من الاتفاقيات والصكوك الإقليمية ذات الصلة ومنها الاتفاقية الإفريقية الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا لسنة 1969.كما استضاف السودان أعداداً كبيرةً من اللاجئين من دول جواره الإفريقي مثل إثيوبيا وإريتريا ومن دول أبعد جغرافياً مثل سوريا واليمن، كما يستضيف حالياً أعدادا مقدرة تفوق المليون لاجئ من جنوب السودان، كما انخرط السودان في اتفاقيات ثلاثية بشأن العودة الطوعية للاجئين الإثيوبيين والإرتريين.

سونا

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