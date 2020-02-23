معتمد شرق النيل يلتقي وفدالمبادرة الشبابية للتعايش السلمي

أشاد اللواء ركن م عبد المحسن حسين عيسى معتمد محلية شرق النيل بالمبادرات التي تهدف للتعايش السلمي وغرس روح الوطنية وإزالة المفاهيم الخاطئة التي تورث الشحناء والبغضاء ، مشيرا إلى أن التعايش السلمي يمثل أحد مرتكزات تحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم بوفد المبادرة الشبابية للتعايش السلمي والمجتمعي بحضور الأستاذ معاوية سليمان المدير التنفيذي للمحلية والأستاذ زكريا عبد الستار مدير مكتب المعتمد .

من جانبه؛ أوضح رئيس المبادرة الشبابية أنها تضم أكثر من (30) منظمة وجمعية وعدد من الإدارات الأهلية تدعو في مبادئها للاجهوية واللاعنصرية ولسودان موحد بلا إثنيات أو قبليات؛ مع دعمهم ومساندتهم للأجهزه الأمنية والشرطية والعدلية.

معتمد المحلية أكد أن محليته تعتبر سودانا مصغرا يضم كافة أطياف وألوان المجتمع السوداني ، مشيراً لأهمية مثل هذه المبادرات التي تهدف لرتق النسيج الاجتماعي ، محييا جهود أفرادها ومنظماتها في الحفاظ على الأمن المجتمعي وتحقيق التعايش السلمي بين مكونات مجتمع المحلية.

سونا

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