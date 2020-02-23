محلية سنار توفر كميات من السكر بسعر مخفض

في إطار جهود محلية سنار التي تهدف لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين قامت بالتعاون مع لجان المقاومة في الأحياء بتوزيع ألف جوال من سلعة السكر؛ دفعة أولى تم طرحها للمواطنين في عدد من المواقع بالأحياء بسعر مخفض بلغ (٤٥ ج للكيلو).

وأكد معتمد سنار المكلف بشرى إدريس دفع السيد؛ راعي التجربة على أن المحلية تولي أمر معاش الناس اهتماما كبيرا ، مشيدا بدور عدد من التجار لإنجاح التجربة لاستجابتهم لنداء الوطن خدمة للعباد والبلاد، وأشار الى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال كميات أخرى من المواد التموينية ، داعيا لتضافر جهود الجميع للخروج من دائرة الغلاء ، معربا عن بالغ شكره وتقديره لشباب لجان المقاومة بالأحياء الذين ظلوا على أرض الميدان خدمة لمواطنيهم بالأحياء.

سونا

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