“لوشي” تعود إلى شاشة قناة “سودانية24”

عادت الإعلامية السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ”لوشي”، إلى قناة “سودانية 24” بعد أن غادرتها قبل نحو عام إلى قناة “الهلال”، إثر بعض الخلافات.

وقدمت لوشي عدداً من البرامج الحوارية في قناة “الهلال” قبل أن تعود مرة أخرى إلى “سودانية 24” مجدداً، وهي القناة التي أبرزت نجوميتها.

وكانت “لوشي” انتقلت إلى قناة “الهلال” في مارس من العام الماضي، بعد توقيع عقد حصري لمدة عام.

وارتبطت لدى جمهور “سودانية 24” أكثر ببرنامج (صباحات سودانية).

وتوصف “لوشي” بأنها من الإعلاميات المثيرات للجدل من خلال إطلالاتها الخاصة ونشاطها في وسائط التواصل الإجتماعي، إذ تجد منشوراتها وأخبارها كثيراً من المتابعين والمعلقين والمعجبين.

الخرطوم: باج نيوز

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