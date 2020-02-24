(زيرو فساد) جهات سيادية عطلت ملفات الفساد لصالح المتهمين

كشفت منظومة (زيرو فساد) عن تدخل جهات سيادية في تعطيل ملفات الفساد لصالح المتهمين من خلال مخاطبتها للنائب العام رسمياً بالسماح لأحد المتهمين بالسفر للخارج.

وأكد رئيس المنظومة نادر العبيد في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن أي بلاغ فساد يمس المؤسسة العسكرية ظل حبيس الأدراج، وقال إن تسجيلات الأراضي تهاونت في رسوم تسجيل (الديار القطرية) ما أدى لفقدان الدولة (18) مليون دولار.

وأشار العبيد إلى أن إطلاق سراح مأمون حميدة تم بالضمانة على حجز ممتلكاته، وأوضح أن المنظومة ليست ضد أي شخص أو الدولة، وإنما تقوم بذلك لمصلحة البلاد، وشدد على عدم التدخل في عمل القضاء.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



