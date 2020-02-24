خطة لتعزيز دور المرأة في السلام بالنيل الأزرق

كشفت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأزرق عن عدد من المشروعات والخطط الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وذلك من خلال رفع و بناء القدرات وتعزيز مشاركة المراة في بناء السلام والتنمية .

وقال المهندس عبدالله عبدالله مديرالإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد إن مشروع بناء قدرات المرأة يهدف لرفع مستوى الدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا .

وأوضح سيادته فى تصريح (لسونا) ان خطة قسم تنمية المرأة الريفية في العام 2020 تتضمن تكوين 10مدارس مزارع إنتاجية و20حديقة منزلية واختيار المستفيدات وإحكام التنسيق مع الشركاء من المنظمات لتنفيذ الأنشطة ويتوقع أن يسهم المشروع في تغيير نمط الغذاء وتحسين مستوى المعيشة بجانب تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الدخل .

واشار الى ان الإدارة العامة لنقل التقانة والإرشاد دفعت بمشروع تنمية القدرات المادية والبشرية بهدف توطين الخدمات الإرشادية وتقصيرالظل الإداري حيث تسعى لتأهيل 10مراكز لتنمية المرأة ( مراكز قائمة) بالمحليات وتوفيرالمعينات اللازمة لعمل المتابعة والتقييم للأنشطة المنفذة بجانب تنمية وتطوير قدرات الكوادر الإرشادية.

سونا

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