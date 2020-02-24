أسعار الخضر والفاكهة واللحوام الحمراء والبيضاء بالأسواق

شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء تفاوتاً في الأسعار بأسواق الخرطوم اليوم .

وفي جولة لـ (سونا) وفي سوق الخضر ببحري أكد محمد على احمد بسوق بحري أن الخضروات تشهد هذه الأيام إرتفاعا وإنخفاضا ،حيث بلغ كيلو الطماطم 20 جنيهاً، والبطاطس 50 جنيهاً، وكيلو البامبي من 40 – 30 جنيهاً، و3 ربط رجلة 50جنيهاً، و3 ربط ملوخية 50 جنيهاً والعجورة الكبيرة تتفاوت من 30-20 جنيهاً، وكيلو الخيار 60 جنيهاً، وكيلو البامية من 100 – 80 جنيهاً، وكيلو الكوسا 50 جنيهاً، وكيلو الجزر من 70-50 جنيهاً، وكيلو الفلفلية من 100- 80 جنيهاً، وكيلو الباذنجان من 50-40 جنيهاً، وكيلو البصل الأبيض 40 جنيهاً، وربع البصل الأحمر 130 جنيهاً ، وكيلو الليمون 100جنيهاً، وكيلو القرع 60 جنيهاً والشريحة 20 جنيهاً، وربطة البقدونس والشمار 20 جنيها، والنعناع ثلاثة ربط 20 جنيها، ربطة الخص 30 جنيهاً وكيلو الفاصوليا الخضراء 80 جنيهاً، وسعر السبانخ 50 جنيهاً، وسعر الكروم 150- 100 جنيهاً، وكيلو الشطة الخضراء 200 جنيهاً.

وبالنسبة للحوم البيضاء قال احمد حسن على صاحب محل اسماك بسوق بحري ان سعر كيلو البلطى 350 جنيهاً، وكيلو السمك الفرايد 400 جنيهاً، وكيلو العجل 450 جنيها، وكيلو البياض 280 جنيهاً، وكيلو القرقور 180 جنيهاً.

وقال حامد على أن كيلو اللحمة الضان الصافي600 جنيهاً، وكيلو اللحم الضان بعظم 450 جنيهاً، وكيلو العجالي 340 وعجالى صافي 320 جنيهاً ، المفرومة 420 جنيهاً، كيلو السجك 380 جنيهاً، كيلو البيرقر 350 جنيهاً ، كيلو الفراخ 190 جنيهاً، سعر طبق البيض 230 جنيهاً، كبدة الضان 300 جنيه ، وكبدة العجالي 440 جنيهاً.

وبلغ سعر دستة المانجو 350 جنيهاً، والبرتقال الأخضر الدستة 80 جنيهاً والأصفر 60 جنيهاً ، كيلو الجوافة 60 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الموز 50 جنيهاً، وبلغت دستة التفاح 250 جنيهاً، وسعر الشمام الواحدة يتفاوت بين 70-60 جنيهاً، والبطيخ يتفاوت في الأسعار من 150 – 100 جنيه، دستة القريب فروت 350 جنيهاً، سبت الكمثري 400 جنيهاً، وكيلو الخوخ يتفاوت بين 450 – 400 جنيه ، وكيلو القشطة 200 جنيه ، وكيلو العنب 200 جنيه وصندوق العنب الصغير 60-50 جنيه ، والرمان يتفاوت في الأسعار ما بين 70 -60 جنيهاً.

سونا

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