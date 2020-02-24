ضبط 100عربة مهربة و100دراجة بولاية شمال كردفان

تمكنت آلية مكافحة وتهريب المركبات والمواتر الغير مقننة بولاية شمال كردفان والتي تضم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشرطية والدعم السريع من ضبط 179 عربة من العربات غير المقننة وأكثر من 162موتر.

وفي تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) أوضح العميد شرطة أسامة عوض محمد كرار مدير دائرة الطوارئ والعمليات والنجدة رئيس الآلية لمكافحة وتهريب المركبات والمواتر الغير مقننة بالولاية أن الضبطيات شملت عربات غير مرخصة واخري تابعه لبوكو حرام والمواتر المختلفة.

وقال إن الحملات التي نفذت ساهمت كثيرا في عمليات ترخيص العربات والمواتر، م

وقال إن الفترة المحددة لعمل هذه الآلية لمدة عشرة أيام لكل المركبات والمواتر الغير مقننة بالولاية دون استثناء وفقا للقانون بمشاركة دائرة الطوارئ شرطة المرور، شرطة مكافحة التهريب، الشرطة الأمنية، مباحث الولاية المباحث والتحقيقات الجنائية، القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، جهاز المخابرات العامة.

وعبر عن تقديره لوالى ولاية شمال كردفان المكلف و مدير شرطة الولاية لدعمهم المالي ، وابان العمل بدا بثلاثة محاورليرتفع الى ستة .ودعا الي تكثيف للعمل الميداني للآلية .

واكد على اهمية الشفافية فى العمل واعداد تقارير يومية لرفعها الى مدير شرطة الولاية ووالي الولاية وطالب بضرورة الحسم والسرعة والانضباط العالي والهمة والمسؤولية

من جانبه أشاد العقيد شرطة محمد عثمان الشيخ إدريس مدير شرطة المرور بالولاية بتكوين الآلية لمكافحة وتهريب المركبات والمواتر الغير مقننة بالولاية واكد أن قواته في اهبه الجاهزية للعمل مع القوات النظامية بالولاية وانجاح التجربة المميزة بالولاية.

سونا

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