نجاح تجربة زراعة القطن الشتوي والري بالتنقيط

وقفت شركة زون تين العالمية على مشاريعها بمنطقة ابونعامة بولاية سنار وإطمأنت على تجربتها فى زراعة القطن الشتوي بإستخدام تقانة الرى بالتنقيط في مساحة ألف فدان .

حيث قامت المهندس خان لي مي المدير العام لشركة زون تين العالمية صباح اليوم بزيارة لحقول القطن التابعه للشركة بمنطقة أبو نعامة رافقها خلالها عدد من المختصين بجامعة الجزيرة وشركات القطاع الخاص وعملاء الشركة من المزارعين بمشروع الجزيرة وقيادات الشركة .

وأعلن المهندس حامد الفحام المدير الوطني للشركة في تصريح (لسونا) أن جملة مساحات الشركة بأبي نعامة 2 ألف فدان مستأجرة من محطة بحوث أبو نعامة مزروع منها 700 فدان بالقطن المحور صيني One حيث تم إستجلاب البذور من مركز البحوث الصيني بالفاو وحققت متوسط إنتاجية 25 قنطار قطن في الفدان مقارنة

ب 4 -6 قنطارا من أصناف القطن التقليدية .

وكشف الفحام أن جملة المساحات التي مولتها الشركة في هذا الموسم في كل السودان بلغت 28 ألف فدان .

وأشار للنجاحات التي حققتها الشركة لكسب ثقة عملائها من خلال توفير المدخلات والشراء بالسعر العالمي للقطن حيث بلغ في هذا الموسم 6700 جنيه نقدا بدلاً عن 4100 قيمة التعاقد .

وكشف عن إلتزام الشركة بتوفير التقاوي والأسمدة مجاناً لعملائها المتميزين في الموسم المقبل .

وأكد الفحام أن زراعة القطن الشتوي أثبتت نجاحها والري بنظام التنقيط حقق أهدافه تجاه نظافة الغيط بمنع نمو الحشائش مع القطن .

وأشار للحراك الإقتصادي الذي أحدثته عودة زراعة محصول القطن بمشروع الجزيرة .

من جانبه أكد البروفيسور سفيان محمد البشير المحاضر بكلية الإقتصاد بجامعة الجزيرة إن شركة زون تين الصينية أسهمت بفاعلية تجاه عودة المزارعين لزراعة القطن بمشروع الجزيرة .

وأرجع ذلك في تصريح (لسونا) لتحفيز الشركة للمزارعين بالاسمدة والتقاوي والأسعار المغرية وقطع بأن تجربة القطن الشتوي واستخدام تقانة الرى بالتنقيط تعتبر من التجارب الناجحة للتوسع في زراعة القطن والحد من نمو الحشائش الضارة بالمحصول .

وأكد أن تجربة القطن الشتوي سيكون لها مردود إقتصادي كبير .. فيما عبر عدد من عملاء الشركة من المزارعين عن إشادتهم بالتعامل والتحفيز المجزي الذي ظلت تقدمه الشركة للمزارعين مما أسهم في توسيع مساحات القطن بمشروع الجزيرة ودعم الاقتصاد السوداني .

وأكدوا أن قرار الشركة بالتمويل المجانى للعملاء المتميزين يعزز ثقة المنتجين في التعامل مع الشركة والتوسع في مساحات القطن لتحريك الإقتصاد الولائي ودعم الناتج القومي بالعملات الصعبه .

سونا

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