حميدتي: حماية المدنيين من أولويات قوات الدعم السريع

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن حماية المدنيين ورعاية حقوقهم، تأتي في مقدمة أولويات قوات الدعم السريع.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن حميدتي، أكد أن حماية المدنيين ستظل أحد أهم أولويات الدعم السريع، وأنها تأتي في مقدمة التزاماتها.

جاء ذلك، خلال مخاطبته ورشة تنمية القدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع، التي نظمها قسم حقوق الإنسان باليوناميد، اليوم الاثنين، في الخرطوم.

وقال حميدتي إن قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح تام ولا يوجد ما تخفيه طيلة فترة عملها، مضيفا: “نعمل وفق القانون، الذي يحفظ حق الجميع خاصة حقوق المدنيين، مؤكدا أن اتباع القوانين العالمية سيظل هدف سامي نعمل به لصون حقوق الإنسان التي أقرها المجتمع”.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني “اهتمام قوات الدعم السريع بالتوعية والتدريب المستمر بأساسيات حقوق الإنسان، التي تقوم من خلاله بدورها الاحترافي والفاعل”، مشيرا إلى أن اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان، ينطلق من المسؤولية الواقعة على عاتقها، فيما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود.

وقال محمد حمدان دقلو، إن “المنظمات التابعة للأمم المتحدة، يجب أن تتحول من الإغاثة إلى التنمية، خاصة في مناطق دارفور، بإعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم”، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، ممثلة في اليوناميد المشاركة في السلام بدولة جنوب السودان، لها دور كبير”.

سبوتنيك

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