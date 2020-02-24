السودان يكشف حقيقة تسرب صينيين مصابين بالكورونا إلى البلاد

كشفت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، حقيقة دخول عدد من الصينيين بينهم أشخاص مصابين بفيروس كورونا إلى البلاد دون علم السلطات الطبية.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما تردد بشأن دخول عدد من الصينيين العاملين بمصفاة الجيلي بعد عودتهم من بلدهم، والذين أشيع أن بينهم مصابين بمرض كورونا الجديد القاتل، وفقًا لبيان نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

وأوضحت الوزارة أن كافة الصينيين الذين دخلوا البلاد خضعوا للرقابة المطلوبة والمفروضة، مشيرة إلى أن نظام الحجر الصحي المتبع للقادمين والذين لا تظهر عليهم أعراض الاشتباه بالإصابة يشمل عدة إجراءات.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل جمع بيانات القادمين ومعلومات حول أماكن قدومهم ووجهتهم داخل البلاد، مضيفة أنه يتم متابعتهم بعد الدخول من قبل السلطات الصحية لمدة أسبوعين.

وأكدت السلطات السودانية، قبل أسبوعين، خلو البلاد من أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد. وقالت وكيلة وزارة الصحة السودانية، سارة عبد العظيم، في مؤتمر صحفي: “لا يوجد سوداني أصيب بفيروس كورونا من داخل البلاد لغاية الآن”.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2592، فيما بلغ إجمالي الحالات المسجلة نحو 77159.

سبوتنيك

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