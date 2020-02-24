والي الخرطوم مساع للصلح بين الجموعية والهواوير

بحث والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد؛ اليوم؛ مع لجنة المساعي الحميدة للصلح بين قبيلتي الجموعية والهواوير والتي تضم نظار القبائل وزعماء الإدارة الأهلية.

واستمع الوالي الى تنوير من اللجنة عن نتائج اتصالاتهم بالطرفين لتقريب وجهات النظر وتجاوز الضغائن والاحتكام الى الصلح ، وأكدت اللجنة أنها وجدت من الطرفين تجاوبا كبيرا ونوايا صادقة لحل النزاع من جذوره.

من جهته؛ رحب الوالي بالنتائج التي توصلت اليها اللجنة ، وأعرب عن أمله في أن تتوج هذه الاتصالات باتفاق شامل يحقق المصالحة والعيش بسلام بين القبيلتين وتجاوز الخلافات بشكل نهائي، ووعد الوالي بتوفير معينات العمل للجنة ، كما قرر إضافة معتمدي امدرمان وكرري وأمين عام الحكومة للجنة.

سونا

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