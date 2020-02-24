وزير الطاقة السوداني يدعو لحلحلة مشاكل التعدين بالتراضي

دعا وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم لضرورة إنشاء قسم خاص لحلحلة مشاكل التعدين يتكون من ذوي الخبرة في حلحلة مثل هذه المشكلات عبر الحل الأهلي والجوديات والتراضي؛ لجهة أن مشاكل التعدين لا يمكن حلها عبر الإجراءات الأمنية والشرطية؛ لذلك لابد من حلحلة مشاكل التعدين بحكمة وتروّ.

وطالب الوزير – خلال مخاطبته يوم (الاثنين) – الاجتماع الأول للمكاتب الولائية عقب ثورة ديسمبر المجيدة؛ الذي طالب فيه مديري المكاتب الولائية بضرورة العمل على رفع الإنتاج وتفعيل الدور الرقابي على قطاع التعدين بعد عودة الرقابة إلى الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والعمل على رفع عائد الدولة من هذا القطاع للمساهمة في اقتصاد السودان، مشيرا إلى أن الكثيرين يرون أن المخرج لاقتصاد البلاد هو قطاع التعدين .

من جهته ؛ أكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن؛ الدور المتعاظم للهيئة في الجانبين الرقابي والإنتاجي؛ خاصة بعد إرجاع الرقابة للهيئة وهو حق أصيل لها، حيث أصدر وزير الطاقة والتعدين القرار رقم (72) الذي نص على أن تخضع أعمال الرقابة والتفتيش على جميع الأنشطة في التعدين للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ، لذلك وبموجب هذا القرار لابد من استشعار المسؤولية والدور المهم الذي يجب علينا القيام به؛ لجهة أن البلاد ليس لديها مخرج غير التعدين؛ لذلك لابد أن تكون لدينا رؤية واضحة في العمل بشقيه الرقابي والإنتاجي لمزيد من الإنجاز والتطوير.

من جانبه؛ أكد مدير إدارة المكاتب الولائية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية حاتم عمر أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة المشاكل الفنية والإدارية للمكاتب الولائية.

الخرطوم 24-2-2020م (سونا)

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