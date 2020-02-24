تنقلات في الجيش السوداني والمتحدث الرسمي يصف “الكشف” بالطبيعي

أكدت القوات المسلحة أن كشف التنقلات في الجيش شمل رتبة اللواء وقالت إن الأمر سيتوالى خلال الفترة المقبلة.

ووصف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن الأمر بالطبيعى وفقاً لما صدر سابقاً منذ كشوفات الإحالة للمعاش وترقيات للرتب الأعلى.

و أصدرت القوات المسلحة كشف تنقلات واسع شملت (42) ضابطاً من رتبة اللواء ركن مساء يوم (الإثنين).

وشمل تنقلات الضباط كل من رئيس هيئة الأركان إلى الأمانة العامة بوزارة الدفاع ومن المعهد العسكري للعلوم الإدارية إلى هيئة التفتيش العسكري.

كما ضمت قائمة التنقلات عدة إدارات مثل الموارد البشرية و إدارة التنظيم و التسليح و كذلك إدارة التخطيط و العمليات المشتركة، فضلاً عن قوات الحرس الجمهوري و قوات الدفاع الشعبي.

الخرطوم: باج نيوز

شارك الموضوع :



