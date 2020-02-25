تجاوزات في عقود عقارات بمدينة العملاق في شمبات

كشف الأمين المالي السابق للاتحاد القومي للمعاقين حركياً، عبد الله محمد آدم عن تفاصيل المخالفات المالية في العقود التي وقعها نائب رئيس الاتحاد مع مستأجرين لشقق ومحلات تجارية (دكاكين) تقع داخل مدينة العملاق بشمبات.

وقال لـ(الجريدة): تم ابرام العقود لفترات طويلة امتدت لأكثر من عشر سنوات دون الرجوع للمكتب التنفيذي، وتم استلام اكثر من 500 الف جنيه، أنا كأمين مالي لا أعلم عنها شيئاً، وطالب وزيرة التنمية الاجتماعية بضرورة وضع يدها على الاتحاد بجانب تشكيل لجنة تسيير للاعداد لإنتخابات الجمعية العمومية.

وبحسب العقد الأول من العقود الثمانية (تم ابرام عقد بين الاتحاد السوداني القومي للمعاقين حركياً بولاية الخرطوم لايجار ثلاثة (دكاكين) بأجرة شهرية قدرها 7 الف جنيه، على أن تتم زيادة سنوية قدرها 10%، وبحسب العقد الثاني فقد تم إستئجار مساحة 400 متر بمبلغ 7 الف جنيه فقط)، فيما أقر ممثل الاتحاد في العقد الثالث باستلامه مبلغ 84 الف جنيه لايجار تلك المساحة لمدة عام، وبموجب العقد الرابع تم ايجار العقار رقم 255 في الطابق العلوي بمبلغ 12 الف جنيه ، بينما تم ايجار الطابق الارضي بمبلغ 7 الف جنيه، وتم إيجار خمسة (دكاكين) ومخبز بمبلغ 7 الف جنيه، وبحسب العقد السابع فقد تم ايجار 210 متراً من الناحية الشمالية في الطابق الارضي للمدينة بـ 10 الف جنيه.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة

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