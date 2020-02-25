الحج والعمرة تنفي فرض رسوم اضافية على الوكالات

نفت الادارة العامة للحج والعمرة بوزار الشئون الدينية والأوقاف فرض رسوم اضافية على الوكالات أو المعتمرين على خلفية ما نشرته (الجريدة) عن توجيه ادارة العمرة لشركات باضافة رسوم جديدة لتذاكر السفر بالبحر للمعتمرين أدى الى ارتفاع أسعارها الى 56 ألف جنيه.

وأكدت أن المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر أجاز رسوم وقدرها 56 جنيهاً بميناء عثمان دقنة يتم تحصيلها من المعتمرين أثناء صعودهم للباخرة، وأرجعت إضافة ذلك المبلغ ضمن قيمة تذكرة السفر وتوجيهها لشركات النقل بذلك لتنظيم تفويج المعتمرين ومنعاً للتكدس والزحام ولتقليل الرهق على المعتمرين وسهولة انسياب التفويج بالميناء.

صحيفة الجريدة

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