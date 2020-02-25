البرهان يطلع على مبادرة تحالف نهضة السودان

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان علي مبادرة تحالف نهضة السودان التي تهدف الى تكاتف أبناء الوطن لانجاح الفترة الانتقالية.

واكد رئيس التحالف د. التجاني سيسي اتيم ،في تصريح صحفي ،عقب لقائهم رئيس مجلس السيادة ، بالقصر الجمهوري اليوم ، ان الوضع السياسي في السودان يشوبه الكثير من المخاطر منها الاقتصادية والسياسية وقضايا السلام ،وان المخرج الوحيد هو التوافق علي مشروع وطني من خلال طرحه لكل القوى السياسية يتضمن القضايا الراهنة للبلاد والتي ورثناها من الاستعمار وتلك التي لم تتمكن القوى السياسية البت فيها.

واضاف سيسي ان الوضع في السودان يتطلب ان تتوحد الجبهة الداخلية ،وتوحيد رؤى كل القوى السياسية للخروج بوفاق وطني يؤمن وحدة الوطن.

من جانبه اشار الناطق الرسمي باسم تحالف نهضة السودان ابراهيم ادم ابراهيم الى ان التحالف ،والذي يضم مجموعة من الاحزاب السياسية والحركات المسلحة ،يطرح هذه المبادرة بهدف جمع الصف لتأمين استقرار البلاد ،باعتبار ان الوطن يمر بمرحلة تتطلب تكاتف جهود كل أبناء السودان خاصة القوى السياسية .

وأكد الناطق الرسمي باسم التحالف ،ان التحالف لا يهدف من طرحه للمبادرة ، المشاركة في السلطة خلال المرحلة الانتقالية،بل لدعم كل الرؤى والأفكار لانجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار وتوحيد ابناء السودان، مبيناً أن المبادرة ستطرح على كل القوى السياسية للحوار والتوافق من اجل امن واستقرار البلاد.

سونا

شارك الموضوع :



