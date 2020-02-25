مشروع لزراعة 10 آلاف شجرة مثمرة بجامعة الجزيرة

دشن البروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة صباح اليوم بمجمع النشيشيبة بمدني انطلاقة مشروع زراعة الأشجار المثمرة في جميع مجمعات الجامعة وذلك بمشاركة لفيف من أساتذة الجامعة والعاملين والطلاب ولجان المقاومة.

وأعلن مدير الجامعة لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم على شرف المناسبة أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف العمل خارج الجامعة، ودعا لقيام جمعية الشجرة بالجامعة وتكاتف كل الجهود لتحقيق أهداف المشروع.

من جانبه، أعلن نائب مدير الجامعة البروفسير سامي محجوب أن المشروع يستهدف زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة في كل مجمعات الجامعة داخل وخارج مدينة ودمدني، وقال إن المشروع مقدمة للنفرة الزراعية التي تستهدف توفير الخضروات واللحوم والألبان والفواكه لجميع مواطني مدينة مدني بأسعار منخفضة وذلك تعزيزا لاستراتيجية الجامعة للاهتمام بقضايا المجتمع، مشددا على ضرورة استمرارية المشروع والمحافظة على الأشجار .

و لفت د. عبد الله عوض سيد أحمد رئيس لجنة زراعة الأشجار المثمرة في الجامعة إلى أن الطلاب والطالبات يمثلون جزءا أساسيا من المشروع بالجهد والمال إضافة لاستيعاب طاقات كل منسوبي الجامعة لتحقيق أهداف المشروع وتعزيز الانتماء إضافة للفوائد التعليمية والاقتصادية، وقال إن فكرة المشروع إنشاء حدائق بستانية متكاملة من الثمر والظل ومتنفس طبيعي.

سونا

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