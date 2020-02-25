مخططات سكنية مميزة للمغتربين بالشمالية

كشف مدير عام الأراضي بالولاية الشمالية الأستاذ محمد عوض يوسف عبدالله عن وجود مخططات سكنية مميزة مطروحة لمغتربي الولاية شمال مطار مدينة دنقلا.

وقال في تصريحات صحفية إن الولاية قامت بتخصيص أراض للمغتربين في كل المحليات التابعة لها فضلا عن تخصيص أراض زراعية تتراوح مساحتها من خمسة إلى عشرة أفدنة مكتملة الخدمات للمغتربين من أبناء الولاية.

وأشار إلى ترتيبات جارية من قبل الولاية لتخصيص مخططات سكنية للمغتربين من أبناء الولاية على أن يكون البيع عبر روابطهم وكياناتهم بالخارج، مؤكدا جاهزية الولاية بتقديم كافة التسهيلات الخاصة لإنفاذ المشروع.

سونا

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