إحباط تهريب ٤٠٠ طرد للملابس المستعملة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب – شعبة بحرى – من إحباط محاولة تهريب ٤٠٠ طرد كبير من الملابس المستعملة في طريقها إلى داخل ولاية الخرطوم عبر شاحنتين، وذلك بعد تتبع ورصد شاحنتين تحملان طرود ملابس مستعملة، توفرت لشعبة بحري معلومات عنهما.

وأشاد اللواء صلاح الدين الحمري حسب “المكتب الصحفي للشرطة” بقوات الإدارة العامة لمكافحة التهريب وتحقيقها الضبطيات النوعية بمختلف ولايات البلاد.

وأضاف الحمري أن قواته منتشرة في الحدود البرية وكذلك موجودة عبر شعب المكافحة البحرية والنهرية لحماية الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الملابس المستعملة يمنع دخولها إلى البلاد وفق قرار من وزارة الصحة ساري المفعول ولذلك حماية للمواطنين من الأضرار التي قد يسببها ارتداء الملابس المستعملة.

ودرج بعض ضعاف النفوس وللحصول على الكسب المادي السريع على الاتجار في الملابس المستعملة والتي تعرف لدى المتعاملين بها بـ(القوقو).

وقد شهدت إدارات الجمارك المكافحة بالولايات تنفيذ عدد من الإبادات لمثل هذه البضائع بعد استيفاء الإجراءات القانونية وبحضور ممثلي الجهات ذات الصلة.

سونا

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